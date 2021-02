Jan Maciejewski: Życie giełdowej ławicy

Kiedy Netflix zabiera się za kręcenie filmu o zdarzeniu, które miało miejsce zaledwie kilkanaście dni temu, musi to oznaczać jedno – w tej historii jest coś więcej.

Coś, co wyznacza trendy, jakie obowiązywać będą w przyszłości, albo odwołanie do mitów i toposów, które są w naszej wyobraźni od zawsze. Afera GameStop na amerykańskiej giełdzie spełnia oba te kryteria. Poniżej dalsza część artykułu

Oto bowiem drobni rynkowi ciułacze, „leszcze", jak sami siebie nazywają, utarli nosa największym graczom z Wall Street. Zagrali przeciwko nim ich własną bronią, agresywną spekulacją i skrajnym ryzykiem. Tamci mogą sobie na to pozwolić, bo są zbyt wielcy, by upaść. Ale tym razem sami zostali ograni, a jednym z głównych narzędzi, jakie do tego posłużyły, była aplikacja o wdzięcznej nazwie RobinHood. Obok nazwy sieci sklepów GameStop, której spekulując akcjami, „leszcze" zagrali na nosie „gigantom", to właśnie imię dobrego banity, zabierającego bogatym i rozdającego biednym, stało się jednym z symboli tej historii. Sherwood na Wall Street? Nic tylko rozstawiać kamery.

Ale to nie wszystko. Pospolite ruszenie małych graczy mogło się skończyć spektakularnym powodzeniem wyłącznie dzięki temu, że – jak twierdzą niektórzy komentatorzy – zadziałali oni na wzór ławicy ryb albo roju pszczół. Przez kilka lat na forach i w mediach społecznościowych wykształcił się ich własny język, kody kulturowe, memy, system wartości. Wspólnotę, która ufa sobie na tyle i na tyle jest siebie również pewna, że wytwarza już nie nawet łączące jej członków więzi, co prawdziwą jedność. Badacze owadów nazywają podobne zjawisko „umysłem roju". Mózgiem kolektywnym, mieszkającym nie w żadnym z pojedynczych ciał, ale w ich masie. Takim, który jest w stanie odbierać i nadawać impulsy do działania szybciej i skuteczniej niż jakikolwiek „umysł pojedynczy". Choćby nawet wsparty radą nadzorczą inwestycyjnego giganta.