Mariusz Cieślik: Prezydent z telewizji

Warto przy okazji zwrócić uwagę na formę internetowego spotu. Ktoś się naprawdę natrudził, żeby wszystko tam migało i furczało, a mimo to ciężko oprzeć się wrażeniu, że to tandeta. Że brak w tym sensu, że jest to źle przeczytane i jeszcze gorzej zagrane. Hołowni po prostu brakuje charyzmy, co było widać w jego występach w „Mam talent!", gdzie błyskotliwy Marcin Prokop przykrywał go czapką. Pewnie można te braki jakoś nadrobić, bo ani Małgorzata Kidawa-Błońska, ani Władysław Kosiniak-Kamysz, ani Andrzej Duda charyzmatycznymi przywódcami nie są. Tylko trzeba wiedzieć, że taki problem istnieje, i zastanowić się nad środkami zaradczymi. Nie przypadkiem wymieniłem nazwiska trojga kandydatów do urzędu prezydenckiego. To zawodowi politycy, którzy przeszli długą drogę, żeby móc walczyć o funkcję pierwszej osoby w państwie. I ciężko na tę możliwość zapracowali, więc rozumieją, jaką to ma wartość. W przeciwieństwie do Szymona Hołowni.