Szymon Hołownia usunął spot. "Dziś mówię przepraszam"

W opublikowanym spocie, kandydat w wyborach prezydenckich Szymon Hołownia mówi o "walce o każde drzewo, a nie o jedno".

W tle pojawia się brzoza, a na następnym ujęciu wypuszczony w powietrze papierowy samolot. Część internautów zarzuciła Hołowni, że kpi w ten sposób z katastrofy smoleńskiej.

- Spot Szymona Hołowni to kopia tego, co robił Janusz Palikot. To jest zimna kalkulacja tego środowiska politycznego - mówi dziś rano rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

W wydanym dziś oświadczeniu Szymon Hołownia tłumaczy, że nie dostrzegł w tekście aluzji do katastrofy smoleńskiej. "Nie zwróciłem uwagi na to, czy w tle mojej narracji pokazywana jest brzoza, czy inne drzewo, nie zauważyłem nieszczęsnego papierowego samolotu - mi ów film opowiadał zupełnie inną historię. Są jednak tacy, którzy takie aluzje dostrzegli, poruszyło ich to. Rozumiem ich i z ich głosem i odczuciami się liczę" - czytamy.