Mariusz Cieślik: Polak nie potrafi

Przyznam się państwu do wstydliwej słabości. Seriale oglądam nałogowo od dobrych 15 lat, mniej więcej od czasu, kiedy pojawiła się u nas „Rodzina Soprano" i „Sześć stóp pod ziemią". Przez lata miałem jednak żelazną zasadę: nigdy nie oglądać produkcji polskich. Jakieś pięć lat temu zacząłem powoli mięknąć. Obejrzałem „Belfra", potem „Watahę", nie żeby w całości, ale bez bólu. Później, jak zakochany mąż, którego zdradza żona, zacząłem stosować pokrętne tłumaczenia. A to, że w „Ślepnąc od świateł" główny bohater co prawda jest tak drewniany, że powinien nazywać się Drewniak, ale za to fantastycznie grają Jan Frycz i Cezary Pazura. No i scenariusz Jakuba Żulczyka całkiem niezły. A to, że „Wataha" z kolei scenariusza nie ma, za to świetny jest duet Leszek Lichota – Magdalena Popławska i wspaniałe plenery. Itp., itd.