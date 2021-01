Jan Maciejewski: Walc waszyngtoński

To nie był Waszyngton, tylko Wiedeń. Nie tyle zaprzysiężenie prezydenta, ile kongres świętego liberalnego przymierza. Feta z okazji pokonania korsykańskiego, pardon, nowojorskiego potwora. Jak na razie Trump został zesłany na Elbę twitterowego wykluczenia, ale jak tylko zamarzy mu się własne 100 dni, to i jakaś wyspa świętej Heleny się dla niego znajdzie.

Marek Cichocki trafił w punkt, określając wydarzenia ostatnich tygodni, ich nastrój oraz ton jako liberalną restaurację. Triumfalny powrót nie tyle nawet do dawnych, „przedtrumpowskich" reguł gry, ile do starej gwardii graczy. Ilekroć przecieram oczy, to patrząc na Joe Bidena, widzę Ludwika XVIII. Podstarzały i wyblakły cień Obamy, któremu historia wyznaczyła tę samą rolę co Bourbonowi udającemu nieudolnie swojego brata. Wykrzesać z ludzi sympatię i zaufanie do ustroju, który powrócił, ale już tylko jako dekoracja.