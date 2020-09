Mariusz Cieślik: Kto rzuci w papieża kamieniem

Instalacji przedstawiającej Jana Pawła II rzucającego kamieniem w zasadzie nikt nie mógł jeszcze zobaczyć, bo jej oficjalna inauguracja nastąpi dzisiaj. Mimo to znaleźli się tacy, m.in. niektórzy dziennikarze „Gazety Wyborczej”, którzy już wiedzą, że to chała. Wiedzą to na podstawie zdjęć, które obiegły internet. A przecież, jak czytamy w tym samym periodyku, takie dzieło trzeba zobaczyć w kontekście przestrzeni, w której je umieszczono.

