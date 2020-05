Jan Maciejewski: Krysiu, idź na policję

Społeczeństwo obywatelskie było w stanie krytycznym jeszcze przed zdiagnozowaniem pacjenta zero. Pośrednik między codziennymi sprawami jednostek a państwową maszynerią, hamulec opierający swoje działanie na zasadzie ograniczonego zaufania, kojarzył się raczej z dawno rozwianym demokratycznym marzeniem i toczonym przez grantozę trzecim sektorem. Pandemia tylko je dobiła, odebrała społeczeństwu obywatelskiemu jedyne powietrze, którym było ono w stanie oddychać. Instynkt nieufności, nakazujący interesowanie się sprawami publicznymi i patrzenie politykom na ręce, został w całości przekierowany na współobywateli. To on, drugi człowiek, jest jedynym realnym zagrożeniem; skoro państwo może mnie przed nim ochronić, to dlaczego mam mu nie ufać? I nie dzwoń już więcej, bo pójdę na policję.