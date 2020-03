Jan Maciejewski: Pięknoduchy są jak zwykle zszokowane

Strategie są więc wtórne wobec wydarzeń, którym miały zapobiec, a konkluzje i rozstrzygnięcia padają zamiast argumentów, na które nie ma czasu ani też specjalnego zapotrzebowania. Zgodnie z tą logiką od kilku dni debata znowu przyspieszyła, wąski strumyk doniesień przekształcił się w rwący potok obrazów, deklaracji, wezwań do natychmiastowego podjęcia działań w związku z tym, co dzieje się na turecko-greckiej granicy. Można teraz albo wsłuchiwać się w jego szum, albo się zastanowić, skąd wypływa.

„Obóz świętych”, powieść francuskiego pisarza Jeana Raspaila, został wydany po raz pierwszy w 1973 r. i okrzyknięto go wówczas katastroficzno-rasistowskim. Ponownie odkryty został kilka lat temu podczas kryzysu migracyjnego w 2015 r., kiedy się okazało, że nie tyle samo opisane w nim wydarzenie – przybycie do Europy milionów przybyszów z biedniejszych części świata – ile reakcje i nastrój, jakie wzbudziły one wśród zachodnich elit, okazały się proroctwem o precyzyjności, której wymaga się raczej od chirurga niż literata.