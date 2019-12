Mariusz Cieślik: Przeszłość ma przyszłość

A przecież wielu z nas pamięta jeszcze czasy, gdy miała się doskonale. Prognozowano, kiedy skolonizujemy Marsa , jak będzie się rozwijać świat i co wyniknie z rywalizacji globalnych potęg.

Na tle niepewnej przyszłości zyskuje przeszłość. Spójrzmy choćby, co stało się w Polsce i na świecie z muzeami. W mojej młodości, która przypadła na okres ustrojowej zmiany, muzea kojarzyły się z nudą, wypastowaną podłogą i słusznie zapomnianymi filcowymi kapciami zakładanymi na buty. Dziś, co obserwowaliśmy choćby kilka dni temu przy okazji pokazu nowej ekspozycji Muzeum Czartoryskich, wystawy muzealne budzą autentyczne i masowe zainteresowanie. Ich kształt wywołuje gwałtowne spory (gdańskie Muzeum II Wojny Światowej), a są i takie, których otwarcie uznano za ważne wydarzenie społeczno-polityczne. Przede wszystkim Muzeum Powstania Warszawskiego, ale także Polin. Dotyczy to jednak nie tylko nowoczesnych muzeów narracyjnych, bo przecież kolejne wystawy w tych tradycyjnych również budzą rekordowe zainteresowanie widzów. Świat zmienia się tak szybko, że ludzie chcą jak najlepiej poznawać swoją historię, obcując z jej materialnym dziedzictwem. Dlatego „muzealny” brzmi dziś dumnie, a „futurologiczny” podejrzanie.