Brzęczek ma wsparcie

Polskich piłkarzy nie zdeprymowały informacje o atakach rakietowych na Izrael. Skoncentrowali się na futbolu, a zaczęli mecz w takim stylu, że to gospodarzom grać się odechciało. Trzecia minuta: piłkę po strzale Piotra Zielińskiego odbił bramkarz Ofir Marciano, dobitkę Sebastiana Szymańskiego również, wywalczyliśmy rzut rożny, po którym gola zdobył Grzegorz Krychowiak.

W przerwie można było sobie zrobić herbatę i spokojnie czekać na drugą połowę. Przewaga, jaką osiągnęliśmy, była ogromna, gospodarze nie wiedzieli, co z tym zrobić, a ich as, król strzelców eliminacji (11 goli w dziewięciu meczach), Eran Zahavi chyba ani razu nie kopnął piłki.

Problem w tym, że ta przewaga nie przełożyła się na następne gole. Słaba skuteczność pozostaje stałym mankamentem reprezentacji. Wygrywamy, ale nie ustanawiamy rekordów strzeleckich. Jednak nie ma co się czepiać, skoro z dziewięciu meczów eliminacyjnych Polska wygrała siedem, strzeliła piętnaście bramek, a straciła tylko trzy.

Wydawało się, że sytuacja ulegnie zmianie po wejściu na boisko Roberta Lewandowskiego. Ponieważ ma on drobny problem zdrowotny, uzgodnił z trenerem, że nie wyjdzie na boisko od początku. Wszedł w 63. minucie. Krótko grał w ataku z Krzysztofem Piątkiem, z czego nic nie wynikało, a potem sam. Był bliski strzelenia bramki w ostatniej minucie, ale się nie udało.

Paradoks polega na tym, że tym razem bez Lewandowskiego drużyna grała bardzo dobrze. Krystian Bielik dopiero po raz trzeci wystąpił w pierwszej reprezentacji, a wydaje się, że jest już jej mocnym punktem. 21-letni zawodnik zachowywał się jak rutyniarz. Jego umiejętność odbioru piłki, wyjścia z nią z pola karnego, to jest to, czego reprezentacji brakowało.

Krychowiak znowu zagrał bardzo dobrze, strzelił bramkę, jest najlepszym polskim zawodnikiem ostatnich pięciu meczów. Mógłby już teoretycznie odcinać kupony od sławy, a on pracuje, bo chce być ważną częścią reprezentacji.

Kamil Glik miewa problemy w przeciętnym AS Monaco, ale w reprezentacji nigdy nie zawodzi. Jan Bednarek bierze udział w meczu ligowym, w którym jego Southampton przegrywa z Leicester 0:9, ale w drużynie narodowej też na ogół dobrze się spisuje.

Tomasz Kędziora chyba już wywalczył miejsce na prawej obronie. Arkadiusz Reca sam przyznał, że wszystko dobre, co dzieje się teraz w jego karierze, zawdzięcza przejściu z Atalanty do SPAL. Przez rok niepowodzeń i bolesnych krytyk nie załamał się tylko dlatego, że wierzył w niego Jerzy Brzęczek.

Kilka minut strachu

Tacy piłkarze jak Reca i planowo rozwijający się w Dynamie Moskwa Sebastian Szymański pójdą za trenerem w ogień, bo on w nich nie tylko wierzy, ale i ustawia tak, aby reprezentacja mogła wygrywać. A to, że robi to czasami wbrew rozmaitym „fachowcom", tylko kadrę cementuje.