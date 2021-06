Dania zapisała się w historii Euro PAP/EPA

Dania, która we wtorek zapewniła sobie awans do 1/8 finału Euro 2020 wygrywając 4:1 z Rosją, stała się pierwszą drużyna w historii mistrzostw Europy, która awansowała do fazy pucharowej turnieju po porażkach w dwóch pierwszych meczach grupowych.