Euro: Zmiana w kadrze Anglii. Pojawił się nowy zawodnik

23-letni bramkarz Sheffield United został włączony do kadry Anglii biorącej udział w Euro, ponieważ wypadł z niej rezerwowy bramkarz Dean Henderson.

Ten ostatni, bramkarz Manchesteru United, nie może kontynuować udziału w Euro z powodu urazu biodra.

Przepisy UEFA pozwalają na to, by - już w trakcie turnieju - zastępować kontuzjowanych bramkarzy znajdujących się w kadrze na turniej innymi zawodnikami (w przypadku zawodników z pola jest to niemożliwe).