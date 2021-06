Macedonia Płn. pierwszym zespołem, który odpadł z Euro

Po dwóch seriach gier w grupie C Macedonia Północna jest jedynym zespołem w tej grupie, który nie ma na swoim koncie ani jednego punktu.

Awans z grupy C zapewniła już sobie - z pierwszego miejsca - Holandia. Holendrzy będą też ostatnim rywalem Macedonii Północnej w grupie. Nawet jednak, gdyby Macedonia wygrała to spotkanie nie zdoła wyprzedzić ani Austrii, ani Ukrainy, ponieważ z obydwoma tymi drużynami przegrała bezpośrednie mecze.

Ostatnia seria gier w grupie C przesądzi o tym, która z drużyn zajmie drugie miejsce, które daje pewny awans do 1/8 finału Euro (do 1/8 awansują też cztery z sześciu drużyn, które zajmą trzecie miejsce w grupie). O drugim miejscu w grupie przesądzi mecz Ukrainy z Austrią.