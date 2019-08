Sondaż: Wyborcy PO i PiS są zgodni - klimat się zmienia

W tym roku zarówno w Polsce, jak i na całym świecie walka ze zmianami klimatycznymi jest jednym z kluczowych tematów publicznej i politycznej dyskusji. Badanie IBRiS dla "Rzeczpospolitej" pokazuje jednoznacznie, że Polacy są przekonani, iż obecnie w kraju zachodzą zmiany klimatyczne. Nie ma też większych wątpliwości, że zmiany idą w złym kierunku. Ale kwestia tego, czy będzie to nośny temat kampanii pozostaje sprawą otwartą, co również pokazuje nasz sondaż.

W badaniu z 26 i 27 lipca 2019 roku widać przede wszystkim, że mało kto ma wątpliwości co do tego, iż klimat w Polsce się zmienia. Aż 87,3 proc ankietowanych jest przekonanych, że zmiany zachodzą, w tym aż 57 proc jest o tym "zdecydowanie" przekonanych. Tylko 8 proc ankietowanych twierdzi, że zmiany nie występują. 4,6 proc nie ma w tej sprawie zdania. Warto odnotować, że sondaż przeprowadzono metodą CATI na próbie 1100 osób, już po nadzwyczajnej fali upałów oraz w warunkach utrzymującej się do dziś suszy. Co ciekawe, przekonanie o zachodzących zmianach jest podobne w elektoratach dwóch największych partii - PiS i PO. 92 proc. wyborców PO wyraża opinię, że zmiany klimatu zachodzą, przekonanych jest o tym też 86 proc. wyborców PiS, chociaż oni znacznie rzadziej wskazują odpowiedź "zdecydowanie tak".

Wśród wyborców nie ma też większych wątpliwości, że klimat w Polsce jest coraz gorszy. Chociaż tutaj dominacja jednej opcji jest nieco mniejsza. O tym, że klimat się polepsza jest przekonanych tylko 17,2 proc ankietowanych. Za to 69,5 proc. wskazuje, że obserwujemy zmiany na gorsze. Zdania w tej sprawie nie ma 13,2 proc. respondentów.

Sondaż wskazuje jednak, że na starcie kampanii Polacy nie traktują propozycji programowych partii dotyczących zmian klimatycznych jako decydujących dla ich wyborczych decyzji. O tym, że są to propozycje mające kluczowe znaczenie dla ich decyzji jest przekonanych tylko 16,4 proc. ankietowanych. 32,1 respondentów jest po przeciwnej stronie i twierdzi, że te propozycje są zupełnie bez znaczenia przy podejmowaniu decyzji wyborczych. Zdania w tej sprawie nie ma 11,3 proc. ankietowanych.



Wyniki mogą wskazywać, że w tej chwili Polacy nie są przekonani np. o skuteczności propozycji, które w ciągu tego roku zaprezentowały partie, mimo przekonania, że zmiany klimatyczne następują, a klimat w kraju się zdecydowanie pogarsza. Być może dominują tematy, które mają bardziej bezpośredni wpływ na życie wyborców, takkie jak sprawy i programy społeczne.

Do tej pory na pierwszym planie wśród propozycji głównych partii w kwestii walki ze zmianami klimatycznymi plasuje się sprawa dekarbonizacji. Już na starcie kampanii do Parlamentu Europejskiej Wiosna Biedronia zapowiedziała całkowite odejście od węgla do 2035 roku, chociaż później jego stanowisko zostało nieco złagodzone. Grzegorz Schetyna, w trakcie prezentacji “sześciopaku”, programu Koalicji Obywatelskiej, na początku lipca zapowiedział, że zgodnie z planem Koalicji Obywatelskiej węgiel przestanie być wykorzystywany do opalania domów do 2030 roku, a do 2040 roku nastąpi całkowite odejście od węgla jako surowca energetycznego. PiS zapowiada “sprawiedliwą transformację” energetyczną, ale bez rezygnacji z węgla.

Więcej szczegółów o planie energetycznym i środowiskowym partii Jarosława Kaczyńskiego mamy poznać 7 września na konwencji programowej.