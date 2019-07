Mały rekin odkryty w Zatoce Meksykańskiej. To nowy gatunek

Odkryty rekin kieszonkowy to trzeci z ponad 500 gatunków rekinów, który może wypuszczać świecący płyn. Może w ten sposób zwabiać potencjalne ofiary lub odstraszać większych drapieżników.

- Mamy tego małego luminescencyjnego rekina pływającego po oceanach świata i nic o nim nie wiemy - powiedział R. Dean Grubbs, naukowiec z Uniwersytetu Stanu Floryda. - To pokazuje nam, jak mało wiemy - dodał badacz.

Gruczoły na ciele odkrytego rekina wytwarzają luminescencyjny płyn, zaś same narządy znajdują się w kiszeniach obok płetw piersiowych. To różni go od innych, podobnych gatunków.

Po raz pierwszy rekina głębinowego o takich zdolnościach odkryto w 1979 roku. Kolejnego złapano w Zatoce Meksykańskiej w 2010 roku. Po kilku latach badań udało się go sklasyfikować jako nowy gatunek.