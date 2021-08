Czarnek w TVP „zwolnił” naukowca z UAM za hejt na Kukiza

Po tym, gdy Paweł Kukiz zagłosował razem z PiS w sprawie lex TVN, zalała go fala hejtu i zarzutów o zdradę własnych ideałów. Krytycy Pawła Kukiza często korzystają z cytatów samego muzyka. A jest ich sporo. Do niedawna swój wizerunek budował bowiem na krytyce klasy politycznej.



Kukiz twierdzi, że ideałów nie sprzedał. W czwartkowej rozmowie z PAP tłumaczył, że liczy na współpracę z PiS przy wprowadzeniu jednomandatowych okręgów wyborczych. Tę ideę rockman lansuje od lat, twierdząc, że pozwoliłaby na zmianę oblicza polskiej polityki. Problem w tym, że jeszcze niedawno wydawało się, że współpraca Kukiza z PiS jest wykluczona. – Robię wszystko, co mogę, by uratować państwo przed autorytaryzmem, i przed nowym Jaruzelskim, którym jest Kaczyński! – mówił w maju, na zaledwie dwa tygodnie przed wspólną konferencją z prezesem PiS. Dlatego jego wiarygodność polityczną zaczynają podważać nawet dawni muzyczni przyjaciele.

