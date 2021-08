Paweł Kukiz. Dawnego antysystemowca flirty z systemem

To jego pierwszy komentarz po wydarzeniach ze środowego wieczora, gdy najpierw głosował za odroczeniem obrad Sejmu, a następnie stwierdził, że się pomylił. Wraz z dwójką posłów swojego koła pomógł PiS przeprowadzić reasumpcję głosowania, a następnie przepchnąć ustawę wymierzoną w TVN.

Zanim Kukiz udzielił wypowiedzi PAP, odwołał wizytę w Polsat News, a na rockmana wylała się zaskakująca, nawet jak na polskie realia, fala internetowego hejtu. Jego krytycy często korzystają z cytatów samego Pawła Kukiza. A jest ich sporo. Do niedawna swój wizerunek budował bowiem na krytyce klasy politycznej.

Zaczął robić to jako muzyk. Swoją karierę Kukiz, prywatnie syn śpiewaczki operowej, zaczął w typowym dla rockmana wieku, bo jako nastolatek. Urodził się w Paczkowie na Opolszczyźnie, dzieciństwo spędził w Niemodlinie, a młodość m.in. we Wrocławiu, gdzie zaangażował się w działalność grupy CDN. Wystąpił z nią na festiwalu w Jarocinie w 1982 r. Później zaczął pojawiać się tam regularnie z kolejnymi zespołami założonymi w latach 80.: Hak, Aya RL, a w końcu Piersi.

Jego przekaz na temat polityki stał się jednoznaczny, zwłaszcza po upadku PRL. Krytykował gremialnie całą klasę polityczną. Prawicę wyśmiał w piosence „ZChN zbliża się", a lewicę w utworze „Virus_sLd", gdzie śpiewał: „jak ja was ku..y nienawidzę".

Ten ostatni cytat jest dziś wyjątkowo często przypominany przez krytyków Kukiza w mediach społecznościowych. A jeszcze większą karierę robi inny: „Jak zostanę politykiem, to naplujcie mi w ryj i mówcie do mnie szmato", od którego artysta się odżegnuje.

Prawdziwość tych ostatnich słów jest dyskusyjna. Przytoczyli go w 2015 r. na Facebooku członkowie zespołu Piersi, w którym Kukiz już nie grał, lecz walczył z nim o prawo do nazwy. W tamtym czasie Kukiz rockman nieoczekiwanie przeistaczał się w Kukiza polityka. Miał już za sobą zaskakująco udany start na prezydenta, a później sukces w wyborach do Sejmu, gdzie jego ruch zajął trzecie miejsce i wprowadził aż 42 posłów.