Ministerstwo Edukacji szykuje się na zdalne lekcje

Możliwe, że egzaminy ósmoklasistów i maturalne zostaną przesunięte. A szkoły ruszą najwcześniej dopiero po świętach.

Wszystko wskazuje na to, że zawieszenie zajęć dydaktycznych w szkołach przeciągnie się co najmniej do Wielkanocy. Ministerstwo Edukacji Narodowej kończy właśnie prace nad rozporządzeniem, które ma uregulować zasady nauki zdalnej w tym okresie. Poniżej dalsza część artykułu

– Prosimy nauczycieli, by stopniowo przygotowywali się do pracy zdalnej – mówi szef MEN Dariusz Piontkowski w opublikowanym przez resort nagraniu. Jak zapewnił, nowe rozporządzenie ma pomóc w zdalnym wystawianiu ocen i klasyfikacji na zakończenie nauki. Po wejściu w życie nowych przepisów będzie można także realizować podstawę programową. – Obecnie w wielu szkołach prowadzone jest już nauczanie zdalne. Ale tej pracy nie można oceniać – mówił minister. Nauczyciele zadają prace dodatkowe, a nie np. z podręcznika czy zeszytu ćwiczeń.

We wtorek Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do nauczycieli pismo, w którym prosi dyrektorów placówek, by w ciągu najbliższych dwóch dni sprawdzili, jakie mają możliwości prowadzenia nauki zdalnej, a także, czy mają aktualny kontakt – przez internet, telefon lub dziennik elektroniczny, z uczniami i ich rodzicami.

Jeśli okaże się, że uczniowie nie mają możliwości korzystania z lekcji online, szkoła będzie dostarczała uczniowi materiały w wersji papierowej.

Jak długo to będzie trwało? Na razie przerwa od zajęć dydaktycznych wyznaczona jest do 25 marca, ale bardzo prawdopodobne, że zostanie wydłużona. Minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreśla, że szczytu zachorowań można będzie spodziewać w przyszłym tygodniu, więc raczej mało prawdopodobne, że dzieci wtedy wrócą do szkoły. – Decyzję w tej sprawie podejmie rząd – mówi Piontkowski. Wszystko wskazuje na to, że następną datą będzie 14 kwietnia – dzień powrotu dzieci do szkoły po świętach.

Obecnie nikt nie jest w stanie powiedzieć, czy egzaminy ósmoklasistów (21–23 kwietnia) i matury (4–22 maja) odbędą się w terminie. – Minister edukacji zgodnie ze specustawą ma prawo do tego, by na nowo organizować terminarz roku szkolnego, w tym także terminy egzaminów – mówi Piątkowski.

Uregulowana zostanie także kwestia olimpiad na szczeblu centralnym. Ich finały miały odbywać się na wiosnę. – Prawdopodobnie wszyscy, którzy przeszli do centralnego etapu, będą finalistami – tłumaczy minister.

Zapowiedź wydania rozporządzenia ucieszyła dyrektorów szkół. – Czekamy na nie. Nauczanie zdalne, a zwłaszcza klasyfikowanie należy uregulować prawnie i dobrze, że MEN się nad tym pochylił – mówi „Rzeczpospolitej” Marcin Konrad Jaroszewski, dyrektor XXX LO im. Jana Śniadeckiego w Warszawie. – Tym bardziej że jestem przekonany, że przesunięcie terminu matur jest nieuniknione – tłumaczy.

Z kolei Marek Pleśniar z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty apeluje, by ministerstwo w planowaniu pracy dydaktycznej i przygotowywaniu rozporządzenia wzięło pod uwagę to, że w wielu szkołach powstały oddolne ruchy organizujące pracę placówki.