Czy uczelnie mogą stosować sankcje wobec niezaszczepionych studentów

– Nie mamy prawnych możliwości zmuszenia kogokolwiek do szczepień. Są one dobrowolne. Jednak z uwagi na fakt, iż podczas zajęć i ćwiczeń czy zajęć laboratoryjnych będą obecni różni ludzie, zaszczepieni i niezaszczepieni, musimy dbać o zdrowie wszystkich. Bez względu na to, czy są zaszczepieni, czy nie – tłumaczy Anna Żmuda-Muszyńska.

Burzę wywołało też zarządzenie dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie o tym, że zajęcia praktyczne i ćwiczenia kliniczne są tylko dla zaszczepionych studentów. Po interwencji rzecznika praw obywatelskich i Uniwersytetu Rzeszowskiego, który ma podpisaną umowę ze szpitalem dotyczącą praktyk i prowadzenia ćwiczeń, wymóg szczepienia zawężono do „praktyk wakacyjnych". Są one niezbędne do zaliczenia roku, ale student może je odbyć w innym szpitalu. Wówczas musi jednak placówkę znaleźć sam, a uczelnia podpisze z nią umowę o „praktyki wakacyjne".

dr Michał Matuszczak radca prawny z kancelarii Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy

Informacja o szczepieniu przeciwko koronawirusowi to podobnie jak inne dane medyczne dane należące do szczególnej kategorii danych osobowych (tzw. wrażliwe dane osobowe). Zgodnie z RODO przetwarzanie tego rodzaju danych, w tym żądanie informacji o tym, czy ktoś się zaszczepił, jest co do zasady zabronione, chyba że istnieje szczególna podstawa prawna. W przypadku braku wyraźnej zgody zainteresowanej osoby lub braku regulacji ustawowej na ten temat uczelnia nie ma prawa żądać od studenta informacji o tym, czy został zaszczepiony, a tym bardziej uzależniać od szczepienia dostępu do zajęć. Szczepienia przeciwko Covid-19 są obecnie nieobowiązkowe. Choć osobiście jestem zwolennikiem szczepień i sam się zaszczepiłem, uważam, że nie powinno wprowadzać się przywilejów dla osób zaszczepionych. Nawet gdyby wprowadzono przepisy uzależniające dostęp do niektórych usług od wykonania szczepienia stałyby one w sprzeczności z konstytucyjną zasadą równości.