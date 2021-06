Nie tylko w Hawanie. Nieznośny ból głowy

Z raportu National Academy of Sciences wynika, że przyczyną tych dziwnych symptomów mogła być broń mikrofalowa, ale nie zostało to potwierdzone przez rząd amerykański. Niektórzy są przekonani, że Rosja jest odpowiedzialna za co najmniej część z tych ataków, czemu ona zaprzecza. Głośnym przypadkiem była sprawa 48-letniego Marca Polymeropoulosa, agenta CIA, który brał udział w tajnej operacji przeprowadzanej w Rosji i na terenie Europy. W grudniu 2017 r. doznał silnych zawrotów głowy w moskiewskim hotelu, a potem cierpiał na wyczerpujące migrenowe bóle, które zakończyły jego karierę w wywiadzie.