Prezydent Tajwanu: Komunistyczne samoloty prowokują AFP

Prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen pochwaliła we wtorek "bohaterskie zachowanie" pilotów tajwańskich sił powietrznych, którzy przechwycili chińskie samoloty zbliżające się do Tajwanu po tym, jak przekroczyły one wirtualną linię dzielącą Cieśninę Tajwańską na stronę chińską i tajwańską.