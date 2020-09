List ambasadorów. Mosbacher: Polski rząd? Nie rozmawiałam. Wartości USA na moim Twitterze

Informując o liście ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher napisała na Twitterze, że prawa człowieka "to nie ideologia" i że są one uniwersalne. Pytana o sprawę przez Wirtualną Polskę powiedziała, że Stany Zjednoczone wierzą w równość wszystkich ludzi. - W pełni rozumiem i szanuję fakt, że Polska jest krajem katolickim - nikt nie chce tego podważać. Niemniej musicie wiedzieć, że w kwestii LGBT jesteście po złej stronie historii. Mówię o postępie, który się dokonuje bez względu na wszystko - oświadczyła.

Na uwagę, iż władze Polski podkreślają, że w naszym kraju nie ma dyskryminacji osób LGBT, Georgette Mosbacher odparła: - Nie chcę wchodzić w szczegóły legislacyjne, bo to sprawa należąca do Polski. Mówię tylko, jakie są konsekwencje posiadania reputacji kraju nieprzyjaznego mniejszościom LGBT. A to reputacja, którą Polska za granicą posiada, nawet jeśli sama ocena nie jest fair.

Zdaniem przedstawicielki Stanów Zjednoczonych, tworzenie "stref wolnych od LGBT" jest "bardzo obraźliwe". Na uwagę WP, że takich stref w Polsce nie ma, są jedynie niezmieniające prawa symboliczne uchwały części samorządów dot. kart rodziny lub sprzeciwu wobec "ideologii LGBT" Mosbacher odpowiedziała, że czasem symbole mówią więcej niż czyny i że przez takie "symbole" Polska "nabawiła się wizerunku państwa, które nie szanuje ludzi o innej orientacji seksualnej".

Po wygłoszeniu uwagi, że prawa człowieka są uniwersalne Georgette Mosbacher odmówiła odpowiedzi na pytanie o definicję praw człowieka w odniesieniu do mniejszości seksualnych i o to, czy należy do nich prawo do zawierania małżeństwa.

Ambasador była też w Wirtualnej Polsce pytana, czy rozmawiała na temat sprawy z członkami polskiego rządu. - Nie rozmawiałam. Nie musiałam, ponieważ rząd wie, jakie są nasze wartości. Wystarczy poczytać mojego Twittera, zobaczyć, że na budynkach ambasady i konsulatu od lat wywieszamy tęczowe flagi - odparła reprezentantka USA w Polsce.