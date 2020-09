List otwarty ambasadorów w Polsce w sprawie społeczności LGBTI

Informując o liście ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher napisała na Twitterze, że prawa człowieka "to nie ideologia" i że są one uniwersalne. "50 ambasadorów i przedstawicieli się z tym zgadza" - zaznaczyła.

Autorzy oświadczyli, iż uznają przyrodzoną i niezbywalną godność każdej jednostki, zgodnie z treścią Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. "Szacunek dla tych fundamentalnych praw, zawartych w zobowiązaniach OBWE oraz obowiązkach i standardach Rady Europy i Unii Europejskiej, jako wspólnot praw i wartości, zobowiązuje rządy do ochrony wszystkich swoich obywateli przed przemocą i dyskryminacją oraz do zapewnienia im równych szans" - napisali.



Ocenili, że aby to umożliwić, a w szczególności by "bronić społeczności wymagających ochrony przed słownymi i fizycznymi atakami oraz mową nienawiści", należy wspólnie pracować na rzecz "niedyskryminacji, tolerancji i wzajemnej akceptacji". Zdaniem dyplomatów, dotyczy to szczególnie takich sfer jak edukacja, zdrowie, kwestie społeczne, obywatelstwo, administracja publiczna oraz uzyskiwanie oficjalnych dokumentów.

"Wyrażamy uznanie dla ciężkiej pracy społeczności LGBTI i innych społeczności w Polsce i na całym świecie, jak również dla pracy wszystkich ludzi, których celem jest zapewnienie przestrzegania praw osób LGBTI oraz innych osób stojących przed podobnymi wyzwaniami, a także zapobieganie dyskryminacji, w szczególności tej motywowanej orientacją seksualną czy tożsamością płciową" - oświadczyli ambasadorzy dodając, że prawa człowieka są uniwersalne i "wszyscy, w tym osoby LGBTI, mają prawo w pełni z nich korzystać".

"Jest to kwestia, którą wszyscy powinni wspierać" - ocenili.