„Rzecz w tym”: Czy rozejm to tylko fikcja? Donald Trump, Iran i polska scena polityczna

– Rozejm został ogłoszony około północy polskiego czasu we wtorek. Zaczął obowiązywać od rana, przy czym zaraz po tym, jak zaczął obowiązywać, pojawiły się informacje o jego naruszeniu – relacjonuje Artur Bartkiewicz, opisując kulisy zaskakującego zwrotu akcji na Bliskim Wschodzie. – Donald Trump tupnął nogą, powiedział, że nie podoba mu się zarówno zachowanie Iranu, jak i przede wszystkim Izraela – mówi Bartkiewicz, podkreślając nieoczekiwany spokój, jaki chwilowo zapanował w regionie.

Czy na Bliskim Wschodzie zapanuje teraz pokój?

– Trump przekonuje, że teraz można zacząć rozmawiać o długotrwałym pokoju na Bliskim Wschodzie – dodaje, analizując retorykę amerykańskiego prezydenta i jego możliwych motywacji przed wyborami. Jednocześnie Bartkiewicz zwraca uwagę na niebezpieczne analogie: – Potencjalne zagrożenie było powodem do interwencji militarnej na terenie suwerennego państwa. I gdyby przełożyć to na warunki europejskie, to w zasadzie Rosja zachowała się tak samo.

Czy polscy politycy zdali egzamin podczas wojny Izraela z Iranem?

W drugiej części rozmowy publicyści skupiają się na Polsce. Odpowiedź polskiego państwa na eskalację konfliktu w Iranie okazuje się niejednoznaczna. – Polska nie może tak tego zakomunikować bo… od Stanów Zjednoczonych w dużej mierze zależy nasze bezpieczeństwo – stwierdza Bartkiewicz. Tymczasem krajowa debata polityczna toczy się wokół wyborów prezydenckich i oskarżeń o fałszerstwa. – Mam wrażenie, że jako społeczeństwo nie do końca zdajemy ten egzamin – mówi Płociński, wskazując na brak koncentracji na sprawach międzynarodowych. – Ja bym powiedział raczej, że to klasa polityczna go nie zdaje – odpowiada Bartkiewicz.

Dlaczego rządzący podważają wyniki wyborów prezydenckich?

– Po przegranych wyborach prezydenckich trwa właśnie tworzenie planu B i poszukiwanie go, a tematy takie jak wybór rzecznika rządu czy zamieszanie wokół protestów wyborczych ma odciągnąć uwagę – ocenia Bartkiewicz, analizując strategię rządu Donalda Tuska.