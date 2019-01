Iran: Polski rząd nie zmyje tego wstydu

O tym, że w przyszłym miesiącu Stany Zjednoczone zamierzają w Polsce zorganizować szczyt poświęcony sytuacji na Bliskim Wschodzie, poinformował wczoraj sekretarz stanu Mike Pompeo w rozmowie z Fox News.

Szczyt odbędzie się w dniach 13-14 lutego w Warszawie, a jednym z głównych tematów będzie sytuacja w Iranie, na który w listopadzie Stany Zjednoczone nałożyły sankcje w związku z nieprzestrzeganiem przez ten kraj porozumienia nuklearnego.

Czytaj także: Szczyt o Bliskim Wschodzie. Amerykanie pomagają PiS

Na informację o organizacji tego szczytu ostro zareagował minister spraw zagranicznych Iranu Dżawad Zarif.

"Dla przypomnienia: ci, którzy uczestniczyli w antyirańskim show, dziś są albo martwi, albo zhańbieni, albo zmarginalizowani. A Iran jest silniejszy niż kiedykolwiek" - napisał na Twitterze Zarif.

I dodał: "Polski rząd nie zmyje tego wstydu. Podczas gdy Iran ratował Polaków podczas II wojny światowej, dziś Polska będzie gospodarzem rozpaczliwego antyirańskiego cyrku".

Reminder to host/participants of anti-Iran conference: those who attended last US anti-Iran show are either dead, disgraced, or marginalized. And Iran is stronger than ever.

Polish Govt can't wash the shame: while Iran saved Poles in WWII, it now hosts desperate anti-Iran circus. pic.twitter.com/iOOvhgtUsL