Kuba: Za ataki akustyczne odpowiedzialne są mikrofale?

Naukowcy twierdzą, że "głównymi podejrzanymi" w sprawie ataków akustycznych, których doświadczali amerykańscy dyplomacji na Kubie i w Chinach, są mikrofale.

Doniesienia o dziwnych, niewyjaśnionych atakach, powodujących migreny, zawroty głowy a nawet "lekkie urazowe uszkodzenia mózgu i całkowitą utratę słuchu", pojawiły się w sierpniu zeszłego roku. Według władz USA ataki mogły być spowodowane użyciem urządzeń zdolnych do wysyłania sygnałów dźwiękowych o częstotliwościach, które nie są odbierane przez ludzki słuch.

Ataki skłoniły Stany Zjednoczone do sprowadzenia personelu dyplomatycznego z Chin i Kuby z powrotem do domów. Teraz naukowcy twierdzą, że dolegliwości mogły być spowodowane przez broń mikrofalową.

Poniżej dalsza część artykułu

Raport z marca, oparty na badaniu 21 dyplomatów, którzy służyli na Kubie, nie wiązał ataków z mikrofalami. Jednak Douglas Smith, dyrektor Center for Brain Injury and Repair, działającego przy Uniwersytecie Pensylwanii, w rozmowie z "The New York Times" stwierdził, że dyplomaci prawdopodobnie doznali obrażeń mózgu i że za powód tego uznaje się właśnie mikrofale.

- Na początku wszyscy byli względnie sceptyczni. A teraz wszyscy zgadzają się, że coś w tym jest - powiedział.

W niedzielnym wywiadzie dla CNN, Smith powiedział, że mikrofale są "głównym podejrzanym", jeśli chodzi o powodowanie urazów dyplomatów, ale ultradźwięki i infradźwięki również były badane jako potencjalne przyczyny.

- To prawie jak wstrząs mózgu, ale bez wstrząsu mózgu - co oznacza, że ??(poszkodowani) wyglądają jak osoby, które mają trwałe objawy wstrząsu mózgu, ale nie mają historii wstrząsów mózgu - wyjaśniał Smith. Dodał, że poznanie przyczyny jest niezbędne do określenia najlepszego sposobu zapobiegania urazom.

- Podobnie jak mamy sposoby, aby zapobiec wstrząsowi mózgu, można pomyśleć o zapewnieniu ochrony mózgu przed tymi źródłami energii - stwierdził.

Większość ataków miała miejsce w 2016 i 2017 roku, choć w tym roku zanotowano również kilka zgłoszonych incydentów. Śledczy w poszukiwaniu akustycznych urządzeń rozkuwali nawet ściany budynków, używanych przez dyplomatów. Nic jednak nie znaleźli.