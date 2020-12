Wolność sumienia i wyznania: Świadek Jechowy ma obowiązek przeznaczenia aut na rzecz Sił Zbrojnych

Zobowiązanie do dostarczenia pojazdów na rzecz Sił Zbrojnych RP oraz wynikające z tego obowiązki nie ograniczają wolności sumienia i wyznania jej prezesa.

Obowiązek przeznaczenia czterech firmowych samochodów osobowo-ciężarowych na rzecz 12. Grupy Zabezpieczenia Medycznego został nałożony na komandytową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju. W decyzji, wydanej na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień, wójt gminy zaznaczył, że zobowiązuje ona spółkę do wykonania wspomnianego obowiązku w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

W odwołaniu do wojewody, a następnie w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie spółka zarzuciła naruszenie przepisów konstytucji oraz ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. W jej opinii w postępowaniu administracyjnym błędnie uznano, że przynależność prezesa zarządu spółki do wyznania Świadków Jehowy nie przeszkadza w wydaniu zaskarżonej decyzji. Przytaczając orzeczenia Europejskiego ...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Nowa Prenumerata już w sprzedaży, poznaj pakiet korzyści! E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ