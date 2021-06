Czy nowe zasady kwarantanny dyskryminują niezaszczepionych

Skarżący wskazał, że osoby niezaszczepione w pełni na COVID-19, które wracają z krajów spoza strefy Schengen i niebędących członkami EFTA, muszą przejść kwarantannę graniczną. Jego zdaniem jest to dyskryminacja osób niezaszczepionych.

W związku z tym, RPO poprosił resort zdrowia o wyjaśnienie takiego zróżnicowania - mimo, że zaszczepienie nie gwarantuje całkowitego zahamowania transmisji koronawirusa. Jak wskazuje RPO, wyłączenie z kwarantanny powinno się opierać na kryterium braku podejrzenia o nosicielstwo wirusa lub też dowodów naukowych, że mimo obecności, nie przeniesie się on na innych.

W skardze do Rzecznika Praw Obywatelskich obywatel zakwestionował zgodność z art. 32 ust. 1 Konstytucji (zasada równości) nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Na jej mocy od 23 czerwca 2021 r. wprowadzono obowiązek kwarantanny (z którego nie zwalnia negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego przed przekroczeniem granicy państwowej) dla osób przyjeżdżających do Polski z państw spoza strefy Schengen. Obowiązkiem tym nie objęto osób zaszczepionych przeciw COVID-19 i dzieci do 12. roku życia.