Wyciekły adresy osób w kwarantannie. RPO interweniuje Adobe Stock

Adresy ponad 300 osób objętych kwarantanną w powiecie gnieźnieńskim wyciekły do sieci. Narusza to prawo do prywatności i do ochrony danych osobowych tych osób - może też zagrażać ich bezpieczeństwu. Rzecznik Praw Obywatelskich podjął tę sprawę z urzędu.