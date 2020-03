Wyciek danych studentów: PUODO wszczął postępowanie wobec SGGW

Skradziony jesienią ub. r. laptop, na którym były dane kandydatów na studia w SGGW, był wykorzystywany zarówno do celów prywatnych, jak i służbowych – na laptopie przetwarzane były dane osobowe w związku z rekrutacją kandydatów na studia. To jednak nie wszystkie ustalenia poczynione w związku z kontrolą Prezesa UODO przeprowadzoną po naruszeniu, do którego doszło na SGGW.

