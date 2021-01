Uczelnia ukarana, bo nie powiedziała studentom o naruszeniu ich danych osobowych podczas egzaminów

25 tys. zł kary ma zapłacić Śląski Uniwersytet Medyczny, ponieważ nie powiadomił studentów o incydencie naruszenia ochrony ich danych osobowych. Doszło do niego w maju 2020 r. w związku z egzaminami przeprowadzanymi w formie wideokonferencji.

Sygnały o incydencie na Śląskim Uniwersytecie Medycznym dotarły do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na początku czerwca 2020 roku. Z informacji opisu skargi, jaka wpłynęła do Prezesa UODO, wynikało, że podczas egzaminów odbywających się pod koniec maja 2020 r. w formie wideokonferencji, miała miejsce identyfikacja studentów. Po zakończonym egzaminie nagrania z nich były dostępne nie tylko dla osób egzaminowanych, ale i innych osób mających dostęp do systemu. Każda osoba postronna, która wykorzystała bezpośredni link, mogła mieć dostęp do nagrań z egzaminów i przedstawionych podczas identyfikacji danych egzaminowanych studentów. Poniżej dalsza część artykułu

PUODO zwrócił się do administratora danych o wyjaśnienie sytuacji, gdyż uznał, że mogło dojść do wysokiego ryzyka dla praw i wolności osób, które przystąpiły do egzaminu. W odpowiedzi uczelnia napisała, że w związku z naruszeniem nie było konieczności zawiadamiania Urzędu, gdyż w jej ocenie ryzyko dla praw lub wolności osób, których dotyczył incydent było niskie. Po tym zdarzeniu system został zmodyfikowany, by nie dochodziło do omyłkowego udostępniania plików z zarejestrowanym przebiegiem egzaminów. Administrator wskazał też, że zidentyfikował osoby, które pobrały plik z egzaminem i powiadomił je o odpowiedzialności za posługiwanie się tymi danymi.

Uczelnia nadal nie zgłosiła naruszenia ochrony danych i nie powiadomiła osób dotkniętych tym zdarzeniem. Nie uczyniła tego pomimo, że dostała z UODO pouczenie, w jakich sytuacjach należy zgłosić organowi nadzoru naruszenie ochrony danych i powiadomić o tym zdarzeniu osoby, których ono dotyczyło. Czytaj też: Wyciek danych studentów: PUODO wszczął postępowanie wobec SGGW Wyciek danych na Politechnice Warszawskiej. Uczelnia chce zwracać wydatki na BIK

W tej sytuacji PUODO wszczął postępowanie administracyjne. Ustalił, że do naruszenia doszło ponieważ jeden z pracowników po zakończonym egzaminie na platformie e-learningowej nie zamknął dostępu do wirtualnego pokoju, w którym odbywał się sprawdzian. Przez to można było pobrać nagrania z przebiegu egzaminu. W związku z tym, że studenci przed przystąpieniem do egzaminu byli identyfikowani na podstawie dowodów osobistych lub legitymacji studenckich, na nagraniach zarejestrowany był szereg ich danych. W zależności od tego jakim wzorem dowodu osobistego lub legitymacji studenckiej się posługiwali inny był zakres danych w przypadku poszczególnych osób dotkniętych naruszeniem. W części przypadków były to jednak m.in. wizerunek, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości czy albumu, imię i nazwisko, adres zamieszkania. Osoby nieuprawnione mogły też zapoznać się z innymi danymi jak: rok studiów, grupa, kierunek studiów, informacje o zdawanym przedmiocie czy udzielonych odpowiedziach podczas egzaminu.

- Doszło do naruszenia ochrony danych, a administrator nie dopełnił obowiązków związanych z powiadomieniem o tym fakcie zarówno organu nadzoru i osób, których dotyczyło naruszenie. Takie obowiązki powstają, gdy w związku z naruszeniem istnieje wysokie ryzyko dla praw lub wolności dotkniętych nim osób (np. niebezpieczeństwo zaciągnięcia na czyjeś dane rożnych zobowiązań). Administrator niewłaściwie więc ocenił zaistniałe ryzyko - stwierdził UODO.

W swojej decyzji Prezes Urzędu wskazał też, że nie ma znaczenia, jak twierdzi administrator, że plik z przebiegiem egzaminu pobrało jedynie 26 osób. Nie ma bowiem pewności, że nie zostanie on dalej udostępniony nieuprawnionym osobom.

- Odpowiedzialność za te dane ponosi administrator, a nie osoby, które pobrały po egzaminie plik z jego przebiegiem. To z powodu zaniechań administratora doszło do powstania naruszenia skutkującego wysokim ryzykiem dla praw i wolności studentów - wskazał PUODO.

Pozytywnie odniósł się natomiast do zmian na platformie e-learningowej, które uniemożliwiają studentom pobranie plików z egzaminami. Pozwolą one uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.