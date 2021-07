Nie ma szczepień, nie ma wzrostu gospodarczego

Nie dla wszystkich krajów prognozy się jednak poprawiły. W przypadku Indii MFW szacuje teraz, że wzrost gospodarczy wyniesie co prawda nadal imponujące 9,5 procenta, ale w kwietniu oceniano, że będzie to tempo o 3 punkty procentowe większe. Wpływ na te szacunki miała ostatnia fala infekcji i związane z nią problemy.

- Szybsze niż oczekiwano szczepienia i powrót do normalności doprowadziły do poprawy, podczas gdy brak dostępu do szczepionek i nowa fala przypadków Covid-19 w niektórych krajach, zwłaszcza w Indiach, doprowadziła do obniżenia oceny – stwierdziła główna ekonomistka MFW Gita Gopinath w poście na blogu.