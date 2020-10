Coraz więcej zakażeń. Poważna sytuacja w Polsce i Europie

Od poniedziałku uczniowie klas od czwartej do ósmej będą uczyć się w trybie zdalnym. Zmiany w edukacji zapowiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki. To jedna z wprowadzonych teraz restrykcji, bo cała Polska jest już w strefie czerwonej.

– Sytuacja epidemiczna w Polsce i Europie jest bardzo poważna. Wirus powrócił z siłą znacznie większą niż wiosną tego roku. Rekordy zakażeń padają na całym kontynencie. Także w Polsce zmagamy się z rosnącą każdego dnia liczbą zakażeń – powiedział premier Mateusz Morawiecki w orędziu wyemitowanym w piątek wieczorem w największych stacjach telewizyjnych. W ten sposób tłumaczył, dlaczego konieczne jest, by Polacy zastosowali się do kolejnych restrykcji.

Teraz do szkoły będą chodziły tylko dzieci z klas młodszych oraz przedszkolaki. Premier Mateusz Morawiecki podczas piątkowej konferencji prasowej tłumaczył, że „dla dzieci, które dopiero rozpoczynają naukę, edukacja w trybie stacjonarnym jest bardzo ważna ze względów psychicznych". A epidemiolodzy podkreślają, że prawdopodobieństwo zachorowania przez dzieci do 10. roku życia jest minimalne lub ma przebieg bezobjawowy.

Dodatkowo dzieci między godziną 8 a 16 będą mogły poruszać się wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Same, wyjątkowo, będą mogły iść tylko do szkoły. To ma zapobiegać sytuacji, gdy podczas nauki zdalnej uczniowie będą zajmować się życiem towarzyskim. Tak było np. na wiosnę i przyczyniło się do rozprzestrzenienia wirusa.