Na miesiąc przed kulminacją IV fali rząd usiłuje wskrzesić akcję szczepień

Pierwszą dawkę przyjęło 18 mln osób. Co najmniej jedną dawką przyjęło 56 proc. wszystkich dorosłych Polaków (policzono osoby zaszczepione dwiema dawkami i zarejestrowane na przyjęcie drugiej dawki). Najwyższy odsetek – 83 proc. – jest wśród osób od 70 do 79 lat i od 80 do 89. Wśród 60-latków zaszczepionych bądź zarejestrowanych jest 69 proc., wśród 50-latków 59 proc., wśród 40-latków – 54 proc., 30-latków – 42 proc., a osób w wieku 18–29 lat – 40 proc. Daleko więc do zbiorowej odporności na wyjątkowo zaraźliwe warianty, która powinna obejmować 85–90 proc.

Dlatego do zachęcania do szczepień rząd postanowił zaangażować lekarzy POZ, którzy mają dzwonić do pacjentów i nakłaniać ich do przyjęcia szczepionki. Za zwiększenie liczby zaszczepionych lekarz ma otrzymać od NFZ premię. Lekarze postrzegają to jednak jak potencjalną próbę przerzucenia na nich odpowiedzialności za fiasko rządowego programu szczepień. Do szczepień zachęcać mają też koła gospodyń wiejskich, a rząd przewiduje 8 tys. zł dofinansowania do lokalnego festynu promującego szczepienia. Na razie dementuje jednak pogłoski o wprowadzeniu obowiązku szczepień, choć nie wyklucza, że w przyszłości mogą być odpłatne. Jak zaznaczał minister zdrowia Adam Niedzielski, do września na pewno będą jednak darmowe. Dodatkowo resort zdrowia zliberalizował zasady szczepień – osoby, które po pierwszej dawce doświadczyły objawów niepożądanych, będą mogły przyjąć inny preparat.