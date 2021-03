Nowy harmonogram szczepień w Polsce

Do końca czerwca szczepionki otrzyma 20 mln Polaków – deklaruje rząd.

Rząd rozszerza ramy Narodowego Programu Szczepień. Zwiększa się liczba podmiotów uprawnionych do przeprowadzania szczepienia. Przybędzie także punktów, m.in. drive-thru czy w siedzibach firm. Ruszy rejestracja kolejnych roczników – aż do osób urodzonych w 1972 r. – Chcemy, by do końca trzeciego kwartału zostali zaszczepieni wszyscy Polacy – mówił na konferencji zorganizowanej w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym premier Mateusz Morawiecki. Z zapowiedzi rządu wynika, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy szczepionkę otrzyma 14 mln Polaków. Od 27 grudnia udało się zaszczepić w Polsce 6 mln dawek. Poniżej dalsza część artykułu

Zwiększenie tempa będzie możliwe dzięki dużym dostawom szczepionek, które są zaplanowane w drugim kwartale. Nie wiadomo jednak, ile rzeczywiście dawek może do nas dotrzeć. Na kwiecień zaplanowana jest dostawa 5 mln. – Możliwe, że przyjedzie nawet 7 mln szczepionek – mówił minister Michał Dworczyk, który jest odpowiedzialny za Narodowy Program Szczepień.

Nowe zasady Przyspieszenie szczepień będzie możliwe z uwagi na dwie zmiany w programie. Pierwsza to rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do kwalifikacji do szczepienia, a także szczepiących. Kwalifikować będą nie tylko lekarze, ale także m.in. pielęgniarki, ratownicy medyczni, stomatolodzy, diagności laboratoryjni, felczerzy czy nawet studenci ostatniego roku studiów medycznych. Osoba, która zgłosi się na szczepienie, otrzyma do wypełnienia kwestionariusz. Jeśli odpowie na wszystkie pytania „tak", zostanie zaszczepiona. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zostanie skierowana na badanie do lekarza.

Te same osoby, które zyskują prawo kwalifikacji pacjentów, będą mogły także po odpowiednim przeszkoleniu szczepić pacjentów.

By takie tempo szczepień było możliwe, musi zostać co najmniej podwojona liczba punktów szczepień. Obecnie jest ich 6 tys.

Od drugiego kwartału punkty szczepień, poza szpitalami tymczasowymi i przychodniami POZ, będą także w każdym szpitalu powiatowym. Powstaną także punkty prowadzone przez samorząd i punkty drive-thru (obowiązkowo w miejscach, w których jest parking, by osoba szczepiona mogła pozostać w miejscu szczepienia do pół godziny po podaniu szczepionki). Będzie można zorganizować także punkt szczepień w miejscu pracy – pod warunkiem że znajdzie się co najmniej 500 chętnych. – Za zorganizowanie takiego punktu, w tym także znalezienie zespołu szczepiącego, odpowiada pracodawca – wyjaśnia Michał Dworczyk. I dodaje, że jeśli się uda taki punkt zorganizować, to może zwrócić się do Agencji Rezerw Materiałowych z prośbą o szczepionkę.

Lepsza infrastruktura szczepień uruchomi także zapisy kolejnych roczników. Od 12 kwietnia ruszą zapisy osób, które urodziły się w 1962 r. Codziennie będzie mógł zapisać się kolejny rocznik – aż do 1973 r. Osoby te będą zaszczepione do końca czerwca.Rząd planuje też, że od maja zostaną uwolnione zapisy na szczepienia kolejnych roczników.

Tragiczna sytuacja Szczepienia to wyścig z pandemią. Od tego, jak szybko zaszczepimy jak najwięcej osób, będzie zależało zniesienie obostrzeń. – Sytuacja jest trudna. Nie widać, by wzrost zakażeń hamował – mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Wszystko wskazuje też na to, że zaplanowany do 9 kwietnia lockdown zostanie przedłużony.

We wtorek resort zdrowia poinformował o 20 tys. 870 zakażeniach. To o blisko 4 tys. więcej niż w poniedziałek i o ponad 4 tys. więcej niż w poprzedni wtorek.