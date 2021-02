Serbia szczepi szybciej niż Unia Europejska

– Mogło to wszystko wyjść niechcący, ale obecnie nie ma to większego znaczenia – dodał.

Serbia zamówiła w programie COVAX, któremu patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, 6,5 mln dawek szczepionki (mając 7 mln mieszkańców). Ale w Belgradzie twierdzą, że nic nie dostała. Jednak w rezultacie zakupów u wszystkich, u kogo to jest możliwe, obecnie w kraju każdy może sobie wybrać, czym chce się zaszczepić: Pfizerem, Sputnikiem V lub Sinopharmą. Do końca stycznia Serbia dostała 1 mln chińskich dawek, ćwierć miliona rosyjskich i jedynie 19,5 tys. Pfizera (ale też dzięki bezpośredniemu kontraktowi z producentem).

Tymczasem sama Serbia, zaspokoiwszy własne potrzeby, ogłosiła, że wesprze sąsiadów. – W Bośni i Hercegowinie zero szczepionek, w Czarnogórze – zero, w Macedonii Północnej– zero (...). Musimy wyciągnąć do nich pomocną dłoń – zapewniał Vučić.