Niedzielski: Żeby wykryć 250 przypadków wykonujemy 50 tys. testów

W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu doby za pomocą testów stwierdzono koronawirusa SARS-CoV-2 u 241 osób. Średnia dzienna liczba nowych przypadków liczona na podstawie danych z ostatnich siedmiu dni to 0,66 na 100 tys. osób, czyli jeden przypadek na 151 tys. mieszkańców Polski.

Do sytuacji na konferencji prasowej w Olsztynie odniósł się minister zdrowia Adam Niedzielski.

- Jesteśmy na takim etapie pandemii, który oznacza znaczną redukcję zachorowań (zakażeń - red.). Jeżeli popatrzymy na to, co działo się w ostatnich dniach to średnia liczba zachorowań (zakażeń - red.) spada poniżej 250. Taki poziom zachorowań (zakażeń - red.) mieliśmy (...) na przełomie marca i kwietnia (ubiegłego roku) - powiedział.

Koronawirus w Polsce - najnowsze dane:

Jeden nowy przypadek na 151 tys. osób

85 proc. łóżek covidowych jest wolnych

- Co bardzo ważne - warto popatrzeć na porównanie między tymi dwoma momentami w czasie - w tej chwili żeby wykryć te 250 przypadków wykonujemy ok. 50 tys. badań, co przy okazji oznacza, że odsetek dodatnich wyników badań jest rzędu pół procenta. Gdy ponad rok temu wykrywaliśmy te same 250 zakażeń, to mieliśmy wykonanych badań kilka tysięcy, pewnie ok. 2 tys., bo my nawet wtedy nie mieliśmy dokładnej sprawozdawczości - mówił Niedzielski.