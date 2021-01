Zandberg: Dostęp do ochrony zdrowia jest w Polsce zależny od pozycji klasowej

Adrian Zandberg ocenił, że w sprawie szczepień w WUM „koń, jaki jest, każdy widzi”. „Nie mam większych złudzeń co do polskich kręgów biznesowo-celebryckich, więc nie jestem całą tą historią szczególnie zdziwiony. Podobnie jak nie zaskoczył mnie pan prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak, który uważa, że wszystko jest w porządku, bo powinniśmy przede wszystkim dbać o elity. Ja uważam inaczej” - napisał na swoim koncie na Facebooku.

Polityk Razem nie widzi powodu,„szczepić poza kolejnością rodzinę bogatego biznesmena”. „Cała ta historia - i ta część, która została ujawniona, i ta, która krąży po sejmowych korytarzach - pokazuje niestety, jak bardzo dostęp do ochrony zdrowia jest w Polsce zależny od pozycji klasowej. Są politycy, którzy uważają, że to OK. Ja się do nich nie zaliczam. Ten klasowy charakter ochrony zdrowia to patologia, która podważa zaufanie Polaków do swojego państwa. Państwa, które jest wspólne i należy do wszystkich, a nie do elity” - zauważył poseł Lewicy, podkreślając, że nie jest istotne, czy chodzi o elitę liberalną, czy Prawa i Sprawiedliwości.

Zdaniem Zandberga „ewidentnie zawiódł nadzór, który powinien obejmować kontrolę uprawnień do szczepionki”.

„Jeśli chcemy, żeby takie sytuacje się nie powtarzały, to trzeba to naprawić. Liczenie, że kiedy chodzi o zdrowie, nikt nie będzie próbował omijać kolejki, jest naiwne. Zakładanie, że milionerzy, celebryci, znani aktorzy czy inni ludzie uważający się za elitę różnią się tu w czymkolwiek na plus od przeciętnego zjadacza chleba, jest naiwne w dwójnasób” - podsumował.