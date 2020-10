Rzecznik rządu o zamknięciu kraju: Każdą opcję bierzemy pod uwagę Rzecznik rządu Piotr Müller Fotorzepa, Jakub Czermiński

- Nie planujemy działań analogicznych do zamknięcia gospodarki wiosną tego roku. Podejmujemy wszystkie działania, by do tego nie doszło, ale musimy ważyć ludzkie życie i zdrowie - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.