Sondaż: Polacy obawiają się brexitu

Jak wynika z badania IBRiS, jesteśmy zorientowani, że Wlk. Brytania opuszcza UE. Ale nie zawsze wiemy, co o tym myśleć.

11 grudnia w brytyjskim parlamencie odbędzie się debata w sprawie umowy o brexicie, jaką premier Theresa May zawarła z Unią Europejską. Może się to zakończyć kolejnym referendum, dymisją premier May albo nawet szybkimi wyborami. Najmniej prawdopodobne jest zaakceptowanie umowy przez brytyjski parlament.

Zdecydowana większość badanych przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej" – aż 99 proc. – deklaruje, że wie o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE.

A jakie znaczenie ma brexit dla naszego kraju? Tu odpowiedzi są zróżnicowane. 10 proc. uważa, że skutki brexitu mogą być dla Polaków pozytywne, ponad 61 – że negatywne. Ponad 15 proc. uważa, że żadnych skutków brexitu nie będzie, a ponad 13 proc. nie wie, co o tym myśleć.

Wyraźnie różnią się od siebie oceny brexitu, w zależności od poglądów politycznych. Wyjście ze Wspólnoty negatywnie oceniają osoby o przekonaniach lewicowych i liberalnych. Wśród wyborców PO aż 83 proc. uważa, że będzie to miało dla Polski negatywne konsekwencje. Widzowie „Wiadomości" TVP, którzy obawiają się opuszczenia przez Brytyjczyków UE, to 41 proc., ale „Faktów" TVN – 71 proc.

Warto zwrócić uwagę, że znacznie więcej kobiet niż mężczyzn z niepokojem przygląda się brexitowi (odpowiednio 67 proc. do 52).

Czy gdyby przeprowadzić taki sam sondaż wśród Polaków mieszkających w Wlk. Brytanii, ocena byłaby taka sama? Po brexitowych negocjacjach ustalono, że Polacy po wyjściu Wlk. Brytanii będą traktowani tak, jak przed brexitem. To samo do 2020 r. ma dotyczyć innych mieszkających w Wlk. Brytanii obywateli UE. To korzystne. Ale jak będzie po przewidywanej porażce premier May?

Trudno się tym nie martwić przed tym, co ma nastąpić w „matce parlamentów". Tym bardziej że wynik głosowania jest nie do przewidzenia.