Boris Johnson tym razem nie blefuje

Tyle że zjednoczona Europa to ultimatum z miejsca odrzuciła. „Premier Johnson powiedział, że warunkiem osiągnięcia porozumienia jest zniesienie backstopu. To jest dla nas nie do zaakceptowania i wykracza poza mandat, jaki ustalała Rada Europejska. Musimy zachować spokój, trzymać się naszych zasad i wykazać jedność 27" – napisał w liście do przywódców Unii negocjator Brukseli Michel Barnier.

– Wolałbym wyjść z Unii na podstawie umowy. Zdecydowanie bym wolał. Myślę, że jest to nadal możliwe na tym późnym etapie i będę pracował do upadłego, aby tak się stało. Ale pewne rzeczy trzeba powiedzieć jasno: porozumienie wynegocjowane przez moją poprzedniczkę zostało trzy razy odrzucone przez to zgromadzenie, jego zapisy są nie do przyjęcia przez ten parlament i ten kraj – oświadczył Johnson.

Stanowisko Polski

Czy Johnson zdoła przerwać solidarny front Unii, o który apeluje Barnier? Można w to wątpić.

– Od początku Polska jest bardzo zaangażowana w ten proces. Jesteśmy żywotnie zainteresowani tym, aby brexit, jeśli już ma do niego dojść, był oparty o porozumienie z UE – mówi „Rzeczpospolitej" minister ds. europejskich Konrad Szymański. – Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na propozycje brytyjskie w możliwie konstruktywny sposób, ale musimy poruszać się w ramach wspólnie przyjętego mandatu całej UE. Wszyscy czekamy z uwagą na to, co zostanie przedstawione przez premiera Johnsona. Wówczas się do tego odniesiemy.

Jak dodaje Szymański, „kryzys ratyfikacyjny powstał w Wielkiej Brytanii, przyniósł zmianę premiera i duży wstrząs polityczny, jakim był wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dlatego to strona brytyjska musi najpierw dokonać politycznej interpretacji tego, co się stało, i przedstawić swoje oczekiwania".

Według niego należy poczekać „na formalny kontakt między negocjatorami Unii a stroną brytyjską". – Dziś mamy tylko deklaracje medialne. Oczekiwania strony brytyjskiej są na razie bardzo daleko idące. Wszystko zależy jednak od tego, co realnie zostanie postawione na stole. Po stronie unijnej gotowość do kompromisu w sprawie backstopu jest bliska zeru. Ale być może są nowe rozwiązania, które zadowoliłyby obie strony. Trzeba też pamiętać, że inicjatywa należy do strony brytyjskiej – dodaje minister.

Klucz do przełomu w tych rokowaniach jest w Dublinie, nie Brukseli. Tak przynajmniej uważa Daniel Gros, dyrektor prestiżowego brukselskiego instytutu CEPS.

– Unia musi bronić żywotnych interesów krajów członkowskich, to podstawa jej funkcjonowania. Dlatego nie będzie naciskała na Irlandię, aby poszła na kompromis w sprawie backstopu. Tym bardziej że nawet jeśli większość państw Unii wolałaby porozumienie z Londynem, to aż tak bardzo nie odczuje twardego brexitu – mówi „Rzeczpospolitej" Gros.

Andrew Gilmore, zastępca dyrektora Irlandzkiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Europejskich (IIEA), potwierdza w rozmowie z naszą gazetą: „Irlandzcy urzędnicy nie wskazują na żadne naciski z kontynentu w sprawie backstopu. Johnson mógłby liczyć na ruch ze strony Dublina tylko, jeśli zmieniłby własne czerwone linie i zgodził się na pozostanie kraju po brexicie w unii celnej z UE czy jednolitym rynku". To jednak wydaje się zupełnie wykluczone.