Macron: Trzecie odrzucenie umowy? Londyn musi zaakceptować twardy brexit

Prezydent Francji Emmanuel Macron ostrzegł, że jeśli umowa wynegocjowana przez premier Theresę May zostanie ponownie odrzucona w parlamencie, to Wielka Brytania będzie musiała zaakceptować wyjście z Unii Europejskiej bez porozumienia.

Unijni przywódcy spotykają się dziś na szczycie w Brukseli, gdzie mają odpowiedzieć na wniosek premier Theresy May o przedłużenie brexitu do końca czerwca.

Bez tego brexit będzie chaotyczny, bo wiadomo, że do pierwotnej jego daty — 29 marca — nie da się zakończyć prac nad porozumieniem o uporządkowanym wyjściu.

- Niektórzy uważają, że powinniśmy rozpisać drugie referendum, ale nie jestem przekonana czy to jest to, czego byście chcieli. Ja na pewno tego nie chcę. Zadaliśmy już wam to pytanie - i wy udzieliliście odpowiedzi - mówiła wczoraj premier Wielkiej Brytanii Theresa May w orędziu do Brytyjczyków.

Dziś prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że jest całkowicie otwarty na techniczne rozszerzenie brexitu, ale podkreślił, że ta sytuacja nie może się przedłużać.

Ostrzegł, że jeśli brytyjski parlamentu znowu odrzuci wynegocjowaną przez May umowę, to Wielka Brytania będzie zmierzała w stronę twardego brexitu.

Macron powiedział, że przedłużenie brexitu wymaga jasnego planu od Londynu, co do tego, jakie będą kolejne kroki podejmowane przez rząd.

Dodał, że ważne jest, aby UE pokazała, że szanuje decyzję Brytyjczyków. - Po trzech latach nie możemy udawać, że nie głosowali za wyjściem z UE - powiedział.