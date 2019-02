May: Powiedziałam Tuskowi, że jego słowa nie pomagają

Theresa May w rozmowie z BBC stwierdziła, że powiedziała Donaldowi Tuskowi, iż jego słowa o "specjalnym miejscu w piekle dla tych, którzy promowali brexit bez szkicu lub bez planu bezpiecznego wyjścia z Unii Europejskiej" "nie pomagają" w rozmowach na temat brexitu.

May, która stwierdziła, że w Brukseli odbyła serię "konstruktywnych" rozmów i podkreślała, że aby Izba Gmin przyjęła umowę ws. brexitu niezbędne są zmiany w mechanizmie backstopu, które "muszą być prawnie wiążące".

Premier Wielkiej Brytanii stwierdziła też, że ona i przewodniczący KE, Jean Claude-Juncker zgodzili się co do tego, że konieczne są dalsze rozmowy.

Pytana o komentarz Tuska podkreśliła, że w rozmowie z przewodniczącym Rady Europejskiej "rozmawiała z nim o języku, którego użył". - To nie pomaga i wywołuje powszechną konsternację w Wielkiej Brytanii. Podkreśliłam w rozmowie z nim, że powinniśmy obydwoje pracować nad tym, by zapewnić bliskie relacje między Wielką Brytanią a UE w przyszłości i że to jest to, na czym powinniśmy się skupić - stwierdziła.

May podkreślała jednocześnie, że w Brukseli przekonała się iż przywódcy UE "chcą pracować z Wielką Brytanią", by zapewnić, że Londyn opuści UE na podstawie umowy, a nie bez porozumienia.

- Moim zdaniem jest przeprowadzić brexit na czas (Wielka Brytania powinna wyjść z UE 29 marca) i będę negocjować twardo w najbliższych dniach, aby to zrobić. Zamierzam przeprowadzić brexit na czas, zamierzam zrobić to dla brytyjskiej opinii publicznej - stwierdziła brytyjska premier.

Z kolei Donald Tusk po rozmowach z May zamieścił na Twitterze krótki komunikat, że w rozmowach z Wielką Brytanią "nie ma przełomu", ale "będą one kontynuowane".

Meeting PM @theresa_may on how to overcome impasse on #brexit. Still no breakthrough in sight. Talks will continue. pic.twitter.com/vn2CVybc1j — Donald Tusk (@eucopresident) February 7, 2019

29 stycznia Izba Gmin upoważniła May do rozmów z UE ws. umowy brexitowej zmierzających do zastąpienia mechanizmu backstopu w umowie ws. brexitu "alternatywnymi rozwiązaniami".

15 stycznia umowa ws. brexitu, wynegocjowana przez May z UE, została odrzucona przez Izbę Gmin większością 432 głosów (przy 202 głosach "za").