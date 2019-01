Głosowanie nad umową brexitową 15 stycznia

15 stycznia członkowie brytyjskiej Izby Gmin zagłosują nad wynegocjowanym przez rząd Theresy May porozumieniem z Unią Europejską.

Według ostatniego sondażu większość Brytyjczyków jest brexitowi przeciwna i chce, by to społeczeństwo ostatecznie zdecydowało o tym, czy kraj powinien opuścić Unię Europejską.

Tymczasem 200 deputowanych podpisało list do brytyjskiej premier, by opuścić UE bez żadnej umowy, co miałoby być korzystniejsze niż wyjście z niej na wynegocjowanych warunkach.

Poniżej dalsza część artykułu

Warunki umowy zostały już uzgodnione z przywódcami UE, ale premier May chce, by zostały zaakceptowane przez brytyjski parlament.

Wielka Brytania opuści Unię 29 marca - bez względu na to, czy parlamentarzyści zaakceptują warunki wynegocjowane przez gabinet.

Tymczasem były minister spraw zagranicznych w rządzie May, Boris Johnson, stwierdził, że opcja opuszczenia UE przez Wielką Brytanię bez jakiejkolwiek umowy, jest najbliższa temu, za czym Brytyjczycy głosowali w referendum w 2016 roku.

Gdyby Wielka Brytania te opcję wybrała, w handlu między Londynem a UE zaczęłyby obowiązywać reguły Światowej Organizacji Handlu (WTO).