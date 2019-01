Sondaż: Brytyjczycy przeciw brexitowi. Chcą drugiego referendum

Większość Brytyjczyków jest obecnie za pozostaniem w Unii Europejskiej - wynika z najnowszego sondażu. Wyborcy chcą samodzielnie podjąć ostateczną decyzję w sprawie brexitu.

Wielka Brytania ma opuścić Unię Europejską 29 marca, ale premier Theresa May walczy o to, by zanim do tego dojdzie, jej umowa o wyjściu została zatwierdzona przez parlament. Decyzja polityków w tej sprawie nie jest jasna, niektórzy nie wykluczają, że do brexitu w ogóle nie dojdzie.

Z nowego sondażu przeprowadzonego przez YouGov wynika, że 46 proc. ankietowanych głosowałoby za pozostaniem w Unii Europejskiej, a 36 proc. chce opuszczenia wspólnoty. Pozostałe osoby nie odpowiedziały lub nie miały zdania w tej sprawie.

Gdy w sondażu wzięto pod uwagę głosy tylko osób zdecydowanych, 54 proc. było za pozostaniem w UE, a 46 proc. przeciw.

Ponad połowa posłów partii May jest przeciw umowie

Wynik jest zbliżony do poprzednich sondaży, które przeprowadzono w poprzednich miesiącach. W 2016 roku w referendum 52 proc. Brytyjczyków głosowało za wyjściem z Unii Europejskiej.

W ankiecie wzięło udział 25 tys. osób.