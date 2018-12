Londyn: Głosowanie w sprawie brexitu nie będzie przeniesione

Głosowanie w brytyjskim parlamencie nad umową ws. brexitu odbędzie się zgodnie z planem. Według doniesień mediów, cześć ministrów obawia się, że wynik głosowania doprowadzi do dymisji premier Theresy May i upadku rządu.

Jak podają dziś brytyjskie media, część ministrów uważa, że zaplanowane na 11 grudnia głosowanie może zakończyć się porażką, a w konsekwencji upadkiem rządu.

Biuro prasowe brytyjskiej premier poinformowało, że nie ma planu przenoszenia daty głosowania.

Premier Theresa May wielokrotnie powtarzała, że jeśli politycy odrzucą jej umowę z Brukselą, w wyniku której 29 marca przyszłego roku Wielka Brytania wyjedzie z UE, jedyną alternatywą będzie wyjście bez porozumienia lub odwołanie brexitu.

Poniżej dalsza część artykułu

W brytyjskim parlamencie głosowanie poprzedza pięciodniowa debata w tej sprawie.

- Jedna opcja to opuścić Unię z umową. Ja wynegocjowałam porozumienie. Unia stawia sprawę jasno, że innego nie ma. Ale to nie wszystko: jest to też dobre porozumienie. Druga opcja to wyjście bez umowy. Trzecia - że brexitu nie będzie wcale. A ja mówię zdecydowanie: mamy obowiązek wypełnić wolę wyrażoną w głosowaniu z 2016 roku - powiedziała szefowa brytyjskiego rządu.

Jednocześnie May potwierdziła, że w sprawie złożonej w Brukseli umowy ma problemy z przekonaniem członków własnej partii. Premier zapowiedziała, że nie bierze pod uwagę możliwości przeprowadzenia kolejnego referendum w sprawie wyjścia z UE.