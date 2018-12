Brexit: Ministrowie boją się głosowania. Apelują do Theresy May

Członkowie brytyjskiego rządu obawiają się o wynik wtorkowego głosowania w sprawie brexitu. Część polityków uważa, że rząd poniesie porażkę, co doprowadzi do dymisji premier Theresy May.

Ministrowie wzywają Theresę May do opóźnienia kluczowego głosowania ws. brexit w obawie, że stoi ona w obliczu klęski tak katastrofalnej, że może doprowadzić do upadku rządu.

Prowadzone negocjacje między brytyjskimi politykami nie przynosi oczekiwanego efektu. Jak donosi "Times", tylko wśród Konserwatystów nadal jest około 100 polityków, którzy opowiadają się za odrzuceniem umowy zaproponowanej przez szefową rządu.

Wśród członków rządu padają głosy, że obecnie trzeba zminimalizować skalę porażki, a nie dyskutować o możliwości zwycięstwa.

Odrzucenie umowy może doprowadzić do dymisji premier May. Aby tego uniknąć, ministrowie apelują do premier, by odłożyła głosowanie. Dodatkowy czas miałby pozwolić na przekonanie polityków, którzy są przeciw umowie.

O przełożenie głosowania mają apelować m.in. szef MSW Sajid Javid i minister obrony Gavin Williamson.