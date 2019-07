Mroczne strony sztucznej inteligencji

Pojęcie gospodarka niedoboru – wprowadzone do teorii ekonomii niemal cztery dekady temu – straciło w Polsce rację bytu. Odnosiło się do centralnie sterowanego systemu, w którym niedobór był cechą immanentną. Epoka gospodarki nakazowo-rozdzielczej przeminęła, ale same niedobory czy też ograniczone zasoby niektórych produktów i usług w wielu sektorach wciąż występują. I to w sposób mniej lub bardziej naturalny. Dziś w wielu wypadkach mamy remedium na takie problemy – nowe technologie.

Poniżej dalsza część artykułu