Euro w rękach kobiet

Strefa euro to na razie gigant stojący na – przyznajmy – solidnej, ale tylko jednej nodze, właśnie EBC. Do opisanego przez noblistę Roberat Mundella optymalnego obszaru walutowego brakuje drugiej – budżetu, który ułatwiłby unikanie kryzysów. 20 lat po wprowadzeniu wspólnej waluty Unia dopiero zaplanowała jego zalążek. Czy i co z niego wyrośnie, zależy od apetytu państw na dalszą integrację i nastawienia szefowej KE. Ursula von der Leyen jest ambitna. Studiowała ekonomię, ale ostatecznie ukończyła medycynę. Jako lekarz wie zatem, że lepiej zapobiegać, niż leczyć. Dotyczy to także kryzysów i finansowych fundamentów Europy.