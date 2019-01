Dzisiaj to ja będę pana kelnerem

Miesiąc, dwa miesiące temu. Spotkanie w sali konferencyjnej z prezesem banku. – Dzisiaj ja będę pana kelnerem. Zapraszam do mojego gabinetu. Tam tylko ja nagrywam – żartował mój rozmówca.

To pokłosie taśm dokumentujących rozmowy miliardera z byłym szefem Komisji Nadzoru Finansowego nagranej wbrew wszelakim szumidłom.

Poniżej dalsza część artykułu

Podsłuchy to coraz częstszy wstęp do rozmów wśród biznesmenów. Żarty żartami, ale konsekwencje kolejnych ujawnianych taśm są jednak poważniejsze. Z miesiąca na miesiąc spada, wręcz zanika, zaufanie wśród szeroko pojętego biznesu. Prezesi i menedżerowie spółek coraz rzadziej są skłonni spotykać się i rozmawiać poza swoimi gabinetami. Przybywa też osób, wśród nich przedstawicieli rządu, a nawet ministrów, które nie chcą prowadzić „tradycyjnej" rozmowy telefonicznej. W zamian rejestrują się i korzystają z komunikatorów internetowych, które – choć teoretycznie – są trudniejsze do zapisywania, kontrolowania czy podsłuchiwania.

Atmosfera w życiu gospodarczym staje się coraz bardziej gęsta. Relacje międzyludzkie – z reguły najważniejsze w biznesie – z miesiąca na miesiąc wręcz umierają. To wszystko podważa zaufanie, zwiększa niepewność. Widać to od miesięcy w słabszych odczytach różnych wskaźników odzwierciedlających nastroje wśród menedżerów oraz przedsiębiorców. W końcu przedsiębiorcy często wolą po prostu przeczekać niepewność, wstrzymując się z decyzjami o rozpoczęciu większych inwestycji. To widzimy od kilku lat.

Na poprawę tego zjawiska próżno liczyć. Wszak nagrano osobę, która – jak się wydawało – jest nie do nagrania. I to w miejscu – jak się wydawało – najbardziej bezpiecznym ze wszystkich.

Niestety to zapewne nie ostatni taki spektakl. Rok dopiero się zaczął, a przed nami wybory najpierw jedne, później drugie. Szkoda tylko tego ulatniającego się zaufania, które później trzeba będzie budować latami.

Inna sprawa, że tematu wieżowca na ulicy Srebrnej w Warszawie i jego nie do końca przejrzystego modelu finansowania zapewne by nie było, gdyby istniała właśnie choć odrobina zaufania na Nowogrodzkiej do biznesu, gdyby skorzystano z usług profesjonalistów, a nie kręgu krewnych i znajomych królika. Jako przykład niech posłuży planowana w centrum Warszawy budowa 170-metrowego biurowca przez archidiecezję warszawską, która realizuje ją z prywatnym, giełdowym deweloperem. Taka „publiczna" konstrukcja inwestycji zapewnia jej przejrzystość, choćby poprzez cykliczne raporty giełdowe. W tym przykładzie nie stanowi to żadnej przeszkody.

ARTYKUŁY POWIĄZANE